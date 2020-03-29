Россиянам объяснили особенности перехода на электронные трудовые книжки

Как рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец, работник, который выберет электронную трудовую книжку, уже не сможет перейти обратно на бумажный вариант. Дело в том, что такой сценарий вызвал бы слишком много проблем у работодателя. Поэтому представитель Роструда рекомендует работодателям заранее предупреждать работников о невозможности изменить выбор.

При этом, если сотрудник сначала решит выбрать бумажную трудовую книжку, впоследствии он сможет от неё отказаться и перейти на электронную. Подать заявление об отказе ведения трудовой книжки работник может в любое время.

Напомним, работодатели до конца июня 2020 года должны рассказать своим сотрудникам о введении электронных трудовых книжек.