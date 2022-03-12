Россиянам объяснили, замедлится ли интернет в стране из-за бойкота иностранных компаний

Наука и технологии
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Россиянам объяснили, замедлится ли интернет в стране из-за бойкота иностранных компанийОтветили в Минцифры
Сегодня стало известно, что российских провайдеров «Ростелеком» и «МегаФон» отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне. В Минцифры пояснили, повлияет ли это на скорость и качество соединения.
Как утверждают в ведомстве, отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество интернета. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком. Также в Минцифры заявили, что «Мегафон» и «Ростелеком» уже планировали отказаться от услуг LINX из-за незначительного объёма трафика.
«На работе с российскими интернет-ресурсами это никак не отразится. "Ростелеком" обеспечивает устойчивую работу цифровой инфраструктуры и сетей связи для надёжного оказания услуг и сервисов всем категориям клиентов, включая доступ в интернет и обмен трафиком. Компания имеет резервы и альтернативные маршруты обмена трафиком с зарубежными площадками», — подтвердили в «Ростелекоме». В «МегаФоне» ответили так же.
Источник: Минцифры