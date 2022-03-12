Россиянам объяснили, замедлится ли интернет в стране из-за бойкота иностранных компаний

Как утверждают в ведомстве, отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество интернета. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком. Также в Минцифры заявили, что «Мегафон» и «Ростелеком» уже планировали отказаться от услуг LINX из-за незначительного объёма трафика.

«На работе с российскими интернет-ресурсами это никак не отразится. "Ростелеком" обеспечивает устойчивую работу цифровой инфраструктуры и сетей связи для надёжного оказания услуг и сервисов всем категориям клиентов, включая доступ в интернет и обмен трафиком. Компания имеет резервы и альтернативные маршруты обмена трафиком с зарубежными площадками», — подтвердили в «Ростелекоме». В «МегаФоне» ответили так же.