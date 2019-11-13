Россиянам оказались не нужны «умные» устройства

«Ведомости» пишут, что к концу второго квартала 2019 года количество SIM-карт было равно 18,6 млн. Эксперты считают, что показатели не дотянули до прогнозируемых из-за финансовых проблем у основных потребителей «умных устройств» – малого и среднего бизнеса. Также аналитики обвинили недостаток идей и приложений в сфере Интернета вещей.

Эксперты свои прогнозы поменяли. Теперь они рассчитывают увидеть в конце года 19,5 млн «умных» девайсов. Это предсказание, по мнению директора Ассоциации интернета вещей, более близко к истине.