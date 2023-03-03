Россиянам перестали продавать дроны DJI даже на AliExpress

По информации Mash, на маркетплейса больше нельзя купить беспилотники и привезти их в Россию. Сообщается также, что уже купленные аппараты ограничены в функциональности.

Кроме того, DJI удалила приложения для управления дронами из российского AppStore. В компании отвечают, что не оказывают услуги россиянам.