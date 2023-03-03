Россиянам перестали продавать дроны DJI даже на AliExpress

12:21, 03 марта 2023
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Россиянам перестали продавать дроны DJI даже на AliExpressКомпания не обслуживает клиентов из РФ
Журналисты заметили, что AliExpress заблокировал продажу дронов DJI и Autel для клиентов из России.
Фото: Unsplash
По информации Mash, на маркетплейса больше нельзя купить беспилотники и привезти их в Россию. Сообщается также, что уже купленные аппараты ограничены в функциональности.
Кроме того, DJI удалила приложения для управления дронами из российского AppStore. В компании отвечают, что не оказывают услуги россиянам.