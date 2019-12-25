Россиянам показали электронный билет нового типа на поезд

Речь идёт конкретно о билетах на поезда дальнего следования. Новинку замгендиректора РЖД презентовал недавно. Чтобы наглядно показать отличия нового билета от старого, авторы ролика продемонстрировали обе версии.

Во-первых, номер рейса теперь напечатан более крупно, и его должно быть «видно на ходу и на бегу». Такая информация, как место, время, дата и станция отправления тоже стала более заметна. Во-вторых, в билете есть полностью новый блок с информацией о тарифе и классе обслуживания. Указана даже персональная схема размещения пассажира и место для размещения багажа.

Новый билет, как и старый, можно будет показать на экране смартфона перед посадкой. Распечатанный билет можно сложить вчетверо, и он останется функциональным.