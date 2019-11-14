Россиянам показали, как «слышат» музыку люди с нарушениями слуха

При создании песен авторы проекта консультировались с сурдологом. Для достижения особого звучания в треках используются специальные звуковые эффекты. В одной из песен, например, ритм выходит на первый план, а слова становятся неразборчивыми. В плейлист проекта входят композиции, записанные российскими исполнителями, в том числе Димой Биланом, Юлией Савичевой, Зарой и Еленой Темниковой.

Также «Одноклассники» добавили специальный стикерпак на жестовом языке и опубликовали тест для пользователей, который расскажет, как живут глухие, слабослышащие и слепоглухие люди.