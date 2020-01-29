Россиянам пообещали начать переводить зарплату по номеру телефона

О том, что Банк России разрабатывает альтернативный способ начисления зарплаты, который якобы поможет побороть «зарплатное рабство», стало известно ещё в прошлом году.

Бакина заявила, что банки интересуются новой схемой, и центробанк уже обсуждает с ними вопрос.

«Мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую «дорожную карту» и к концу года этого или начала следующего такой функционал реализовать», — рассказала она.

По словам Бакиной, самое важное при разработке данного механизма — учесть все риски. Например, связанные с утерей мобильного телефона или в случае смены номера.

Работать схема может так: работодатель будет направлять в свой банк список сотрудников с указанием их номеров телефонов, затем через Систему быстрых платежей зарплаты будут перечисляться в тот банк, который выбрал сам работник.