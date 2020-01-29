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Россиянам пообещали начать переводить зарплату по номеру телефона

Уже к концу 2020 года
Представительница центробанка России Алла Бакина сообщила, что россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей в конце 2020-го или начале 2021 года. Это значит, что работодатели смогут перечислять сотрудникам зарплату по номеру телефона, а не по реквизитам банковского счёта.

О том, что Банк России разрабатывает альтернативный способ начисления зарплаты, который якобы поможет побороть «зарплатное рабство», стало известно ещё в прошлом году.

Бакина заявила, что банки интересуются новой схемой, и центробанк уже обсуждает с ними вопрос.

«Мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую «дорожную карту» и к концу года этого или начала следующего такой функционал реализовать», — рассказала она.

По словам Бакиной, самое важное при разработке данного механизма — учесть все риски. Например, связанные с утерей мобильного телефона или в случае смены номера.

Работать схема может так: работодатель будет направлять в свой банк список сотрудников с указанием их номеров телефонов, затем через Систему быстрых платежей зарплаты будут перечисляться в тот банк, который выбрал сам работник.