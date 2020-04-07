Россиянам пообещали не отключать интернет при задолженности

Он рассказал, что компания не будет отключать доступ к услугам при возникновении текущей задолженности. По мнению главы «Ростелекома», это особенно важно для абонентов домашней телефонии, среди которых есть много пожилых. А они чаще всего не пользуются онлайн-платежами.

Кроме того, «Ростелеком» не будет в ближайшее время отключать малый и средний бизнес при задержке в оплате счетов.

Издание РБК также указывает, что на конец 2019 года оператор обслуживал 15,7 млн абонентов телефонии, 13,2 млн абонентов интернет-доступа, 10,4 млн пользователей платного телевидения и 1,7 млн пользователей мобильной связи.