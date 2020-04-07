Наука и технологии
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Россиянам пообещали не отключать интернет при задолженности
По крайней мере, абонентам «Ростелекома»
Россиянам пообещали не отключать интернет при задолженности. Причиной такого решения стал текущий кризис, как объяснил президент «Ростелекома».
Он рассказал, что компания не будет отключать доступ к услугам при возникновении текущей задолженности. По мнению главы «Ростелекома», это особенно важно для абонентов домашней телефонии, среди которых есть много пожилых. А они чаще всего не пользуются онлайн-платежами.
Кроме того, «Ростелеком» не будет в ближайшее время отключать малый и средний бизнес при задержке в оплате счетов.
Издание РБК также указывает, что на конец 2019 года оператор обслуживал 15,7 млн абонентов телефонии, 13,2 млн абонентов интернет-доступа, 10,4 млн пользователей платного телевидения и 1,7 млн пользователей мобильной связи.