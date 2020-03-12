Россиянам посоветовали дезинфицировать смартфоны

Советы Роспотребнадзора приводит информационное агентство ТАСС. В федеральной службе отметили, что мобильный телефон может переносить возбудителей гриппа, а также коронавирусной инфекции COVID-19. Чтобы обезопасить себя, пользователи должны регулярно обрабатывать сам аппарат антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.

Если используется чехол, при обработке его следует снимать и обрабатывать отдельно. В Роспотребнадзоре считают, что лучше вообще обходиться без чехла. Для обработки лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.

Специалисты советуют обрабатывать смартфон после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта. В целом, это следует делать каждый вечер.