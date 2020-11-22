Россиянам посоветовали отказаться от сканера отпечатков пальцев в смартфоне

По словам специалиста, сейчас смартфоны способны отслеживать действия своих владельцев, в связи с чем и не рекомендуется предоставлять персональному профилю еще и отпечаток пальца. Вместо него Садыков посоветовал отдать предпочтение обычному паролю, который вводится с клавиатуры, поскольку его можно менять много раз.

Напомним, что в начале ноября стало известно, что американский гигант Apple запатентовал новое поколение технологии Touch ID. Так, для сканера отпечатков пальцев производитель предлагает использовать инфракрасный свет. Патент Apple подала еще в прошлом году, однако лишь сейчас он был одобрен.