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Россиянам посоветовали пользоваться бесконтактной оплатой из-за коронавируса
Якобы коронавирус может задерживаться на банкнотах
Роспотребнадзор посоветовал россиянам пользоваться бесконтактной оплатой из-за коронавируса. Это якобы самый безопасный с точки зрения вероятности заразиться платёжный метод.
В пресс-службе ведомства рассказали, что вирус может некоторое время оставаться на банкнотах и картах. Кроме того, при оплате картой следует соблюдать меры предосторожности, когда вводится пин-код. «Наиболее безопасны бесконтактные платежи», — утверждают в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также справедливо отметили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не даёт жёстких рекомендаций о запрете использования наличных. По информации организации, продолжительность жизни коронавирусов на бумаге может составлять три-четыре дня, на пластике — до девяти дней.
Стоит отметить, что ранее учёные определили срок жизни многих видов коронавирусов на предметах, но не конкретно того, что сейчас распространяется в мире.