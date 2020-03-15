Россиянам посоветовали пользоваться бесконтактной оплатой из-за коронавируса

В пресс-службе ведомства рассказали, что вирус может некоторое время оставаться на банкнотах и картах. Кроме того, при оплате картой следует соблюдать меры предосторожности, когда вводится пин-код. «Наиболее безопасны бесконтактные платежи», — утверждают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также справедливо отметили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не даёт жёстких рекомендаций о запрете использования наличных. По информации организации, продолжительность жизни коронавирусов на бумаге может составлять три-четыре дня, на пластике — до девяти дней.

Стоит отметить, что ранее учёные определили срок жизни многих видов коронавирусов на предметах, но не конкретно того, что сейчас распространяется в мире.