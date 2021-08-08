Россиянам посоветовали удалить аккаунты в соцсетях и старые посты из-за риска штрафов и ареста

По словам Чикова, некоторых пользователей соцсетей уже вызывают для составления протоколов за посты прошлых лет.

Юристы напомнили, что за распространение экстремистских материалов или символики запрещённых организаций, коих в России становится всё больше, грозит штраф до нескольких тысяч рублей или арест до 15 суток. За упоминание запрещённых организаций без указания на запрет или иностранных агентов — только штраф. А за распространение материалов нежелательной организации может и вовсе грозить уголовная ответственность (при повторном инциденте).

Юристы заявили, что полиция и госбезопасность сейчас ориентированы на поиск старых ссылок. Поэтому россиянам посоветовали удалить соответствующие паблики, закрыть аккаунты в Twitter, удалить посты (можно забить в поиске ссылку на нежелательный сайт и удалить всё). В целом, наиболее верный способ защиты здесь — удаление аккаунта.