Россиянам посоветовали удалить аккаунты в соцсетях и старые посты из-за риска штрафов и ареста

Россиянам посоветовали удалить аккаунты в соцсетях и старые посты из-за риска штрафов и арестаСейчас набирает обороты новый тренд среди правоохранителей
По словам Чикова, некоторых пользователей соцсетей уже вызывают для составления протоколов за посты прошлых лет.
Юристы напомнили, что за распространение экстремистских материалов или символики запрещённых организаций, коих в России становится всё больше, грозит штраф до нескольких тысяч рублей или арест до 15 суток. За упоминание запрещённых организаций без указания на запрет или иностранных агентов — только штраф. А за распространение материалов нежелательной организации может и вовсе грозить уголовная ответственность (при повторном инциденте).
Юристы заявили, что полиция и госбезопасность сейчас ориентированы на поиск старых ссылок. Поэтому россиянам посоветовали удалить соответствующие паблики, закрыть аккаунты в Twitter, удалить посты (можно забить в поиске ссылку на нежелательный сайт и удалить всё). В целом, наиболее верный способ защиты здесь — удаление аккаунта.