Россиянам позволят подписывать кредитные договоры через СМС

Согласно пресс-релизу компании, теперь клиенты сети могут оформить кредит онлайн и пройти идентификацию по номеру телефона. Им не нужно подписывать документы лично в магазине или ждать курьера из банка. Кроме того, «М.Видео-Эльдорадо» первой на рынке предлагает услугу отложенного финансирования. Это значит, что кредитный договор вступает в силу только после того, как клиент уже получил свой заказ.

Новая услуга доступна по всей России. Правда, воспользоваться ей могут только те покупатели, которые ранее проходили стандартную очную процедуру банковской верификации личности по паспорту. В этом случае он сможет подтвердить своё согласие на заключение договора по СМС.

Клиент также может отказаться от заказа и отменить оформление кредита в любой момент до получения товара.