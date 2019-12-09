Россиянам предложили бесплатно опробовать игровое кресло стоимостью 2,5 млн рублей

Acer Predator Thronos — это не просто кресло, это целая установка для геймеров. Она включает в себя три изогнутых 27-дюймовых экрана Predator Z271U и производительный компьютер Predator Orion 9000. Конструкция подсвечивается, имеет вибромоторы и все нужные для игры периферийные устройства из линейки Predator.

Продажи его стартовали в конце ноября. Стоимость новинки составила 2 499 000 рублей. В магазине «Технопарк», который расположен в ТРЦ «Капитолий» в Москве, все желающие смогут испытать кресло и получить консультацию специалиста.