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Россиянам предложили бесплатно опробовать игровое кресло стоимостью 2,5 млн рублей
Оно оборудовано экранами и периферийными устройствами
Зачем покупать геймерское кресло за 2,5 млн рублей? Возможно, получить ответ на этот вопрос позволит новая акция Acer. Компания установила в одном из магазинов Москвы игровое кресло Predator Thronos и предложила всем желающим опробовать его бесплатно.
Acer Predator Thronos — это не просто кресло, это целая установка для геймеров. Она включает в себя три изогнутых 27-дюймовых экрана Predator Z271U и производительный компьютер Predator Orion 9000. Конструкция подсвечивается, имеет вибромоторы и все нужные для игры периферийные устройства из линейки Predator.
Продажи его стартовали в конце ноября. Стоимость новинки составила 2 499 000 рублей. В магазине «Технопарк», который расположен в ТРЦ «Капитолий» в Москве, все желающие смогут испытать кресло и получить консультацию специалиста.