Россиянам предложили интернет-подписку на лицензионные сериалы и фильмы за 29 рублей в месяц

Как пишет VC.ru, ссылаясь на представителя Premier, акция не временная. «Сумма в 29 рублей была выбрана для того, чтобы сделать наш контент максимально доступным для жителей России», — заявили в компании.

Стоимость интернет-подписки снизится как для новых, так и для старых пользователей. Так Premier, очевидно, надеется привлечь аудиторию. Онлайн-кинотеатр начал работать в августе 2018 года. На сервисе можно найти сериалы собственного производства Premier, а также «Полицейский с Рублёвки» и другие.

Эксперты считают, что со временем Premier может ввести контент с дополнительной оплатой.