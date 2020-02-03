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Россиянам предложили интернет-подписку на лицензионные сериалы и фильмы за 29 рублей в месяц
Говорят, что навсегда
Российский онлайн-кинотеатр Premier, принадлежащий «Газпром-медиа», объявил о снижении стоимости доступа к сервису. Теперь посмотреть лицензионные сериалы и фильмы можно за 29 рублей в месяц вместо 129.
Как пишет VC.ru, ссылаясь на представителя Premier, акция не временная. «Сумма в 29 рублей была выбрана для того, чтобы сделать наш контент максимально доступным для жителей России», — заявили в компании.
Стоимость интернет-подписки снизится как для новых, так и для старых пользователей. Так Premier, очевидно, надеется привлечь аудиторию. Онлайн-кинотеатр начал работать в августе 2018 года. На сервисе можно найти сериалы собственного производства Premier, а также «Полицейский с Рублёвки» и другие.
Эксперты считают, что со временем Premier может ввести контент с дополнительной оплатой.