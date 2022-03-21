Россиянам предложили сдавать драгоценности в роботизированный ломбард

Роботизированная точка приёма драгоценностей в залог открылась 15 марта в ТЦ «Измайловский» (Восточный административный округ). Ломбард работает на базе робота Golden Exchange Robot, аппарат сконструирован партнёром Мосгорломбарда компанией Голдминт.

Робот способен оценивать драгоценности благодаря современной сверхточной методики анализа драгметаллов. В машину встроен рентгеновский спектрометр в сочетании с методом гидростатики. Если клиент согласен с оценкой, он проходит идентификацию с участием сотрудника Мосгорломбарда и получает займ под залог переводом на банковскую карту.

Сообщается, что роботизированный ломбард обеспечен хранилищем на 180 ячеек, в которых драгоценности хранятся до выкупа владельцем. Утверждается, что устройство защищено от взлома.