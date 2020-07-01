Россиянам предложили замолить грехи в интернете

Как пишет издание «Открытые медиа», кнопка «Замолить грехи» вела на сайт «Святцы.орг». Там можно заказать молебен, поминовение, панихиду или поставить свечку. Кроме того, пользователь может выбрать количество храмов, в которых пройдёт поминовение. Чтение молитв за упокой или здравие в течение года в 40 храмах обойдётся человеку в 88 000 рублей. А молебен о здравии за одно имя в одной церкви будет стоить 100 рублей.

На сайте указаны реквизиты организации — ООО «Светлая заря». Ранее Крымская епархия называла её владельцев мошенниками. Сообщается, что в пресс-службе Mail.ru не ответили на вопрос журналистов, проверяет ли компания рекламные объявления на своих площадках. Отмечается также, что ссылка на сайт «Святцы.орг» из «Моего мира» уже пропала.