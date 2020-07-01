ferra.ru

Россиянам предложили замолить грехи в интернете

Но это мошеннический ресурс
СМИ сообщили, что россиянам, пользователям социальной сети «Мой мир@mail.ru» предложили замолить грехи в интернете. Такая кнопка появилась на личной странице. Однако, в РПЦ говорят, что это мошенничество.

Как пишет издание «Открытые медиа», кнопка «Замолить грехи» вела на сайт «Святцы.орг». Там можно заказать молебен, поминовение, панихиду или поставить свечку. Кроме того, пользователь может выбрать количество храмов, в которых пройдёт поминовение. Чтение молитв за упокой или здравие в течение года в 40 храмах обойдётся человеку в 88 000 рублей. А молебен о здравии за одно имя в одной церкви будет стоить 100 рублей.

На сайте указаны реквизиты организации — ООО «Светлая заря». Ранее Крымская епархия называла её владельцев мошенниками. Сообщается, что в пресс-службе Mail.ru не ответили на вопрос журналистов, проверяет ли компания рекламные объявления на своих площадках. Отмечается также, что ссылка на сайт «Святцы.орг» из «Моего мира» уже пропала.

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