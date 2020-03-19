Россиянам предоставили бесплатный доступ к телеканалам и фильмам

Акции решили ввести на фоне массовой отмены общественных, спортивных и культурных событий в стране из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«Триколор», например, предлагает всем россиянам, которые не являются клиентами компании, бесплатный доступ к основным пакетам каналов и фильмам через приложение «Триколор Кино и ТВ» и через спутник. Контент можно просматривать на любых пяти подключенных к интернету устройствах одновременно.

«Билайн» с 23 марта обеспечит своим клиентам возможность пользоваться услугами широкополосного доступа в интернет и сервисом «Билайн ТВ» даже при нулевом балансе абонентского счёта. Продлится это до 30 апреля, но срок акции может быть и увеличен.

«Мегафон» предоставил абонентам бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам, а также отменил на месяц платную подписку на семейный пакет «Максимальный». Кроме того, пользователям будет доступен контент more.tv.