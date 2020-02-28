Россиянам предсказали подорожание смартфонов и компьютеров

Таким прогнозом поделился директор и глава отдела корпораций по региону Россия/СНГ международного рейтингового агентства Fitch Ratings Николай Лукашевич. Поставки компьютеров и смартфонов могут упасть на 5-10%.

Лукашевич опирается на прогноз аналитической компании IDC. По данным специалистов, мировые поставки компьютеров в 2020 году упадут на 9%. Но на это повлияет не только коронавирус, а также отказ Microsoft от поддержки Windows 7. Поставкам смартфонов обещают падение на 2,3% в 2020 году.

По мнению Лукашевича, на российском рынке ситуация будет обстоять примерно так же, как и во всём мире.

«Но очевидно, что производители будут решать, в какие страны мира они будут направлять сокращающиеся объёмы производства. Боюсь, что Россия здесь окажется не в первых рядах», — отметил он.