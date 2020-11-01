Россиянам рассказали, что будет, если не менять пароль на роутере

Со специалистами беседовала «Российская газета». Как объяснил эксперт из «Инфосистемы Джет», перехватить трафик с домашнего Wi-Fi-роутера можно с помощью обычной антенны. Поэтому главную роль здесь играет шифрование данных. Если оставить стандартный пароль на роутере, то злоумышленник может расшифровать трафик пользователя: узнать, что именно он смотрит в сети, в некоторых случаях даже прочитать переписку.

Кроме того, зная пароль, преступник сможет использовать эту точку доступа для выхода в интернет без необходимости оплачивать его.

ИБ-евангелист компании Avast также предупредил, что пользователи должны не только иметь хороший пароль от Wi-Fi, им ещё следует убедиться, что роутер использует надёжный стандарт шифрования. Это, например, WPA2-PSK.