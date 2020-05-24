Россиянам рассказали, что делать при кибератаке на смартфон

По словам Мясоедова, в настоящее время более четверти хакерских атак приходится на смартфоны и мобильные телефоны. Чаще всего мошенники распространяют вредоносные программы через рекламные объявления, SMS, MMS или электронные письма. Эксперт заявил, что цель атак — заставить владельца смартфона заплатить деньги или получить доступ к его личным данным.

Мясоедов сообщил, что если вы столкнулись с кибератакой, необходимо сразу отключить телефон от всех сетей. Затем следует постараться определить, каким образом действовали хакеры.

Чтобы предотвратить атаку, эксперт советует устанавливать сложные пароли, постоянно обновлять операционную систему, не устанавливать приложения из неизвестных источников.