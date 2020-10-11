Россиянам рассказали, что делать при падении смартфона в воду

Как заявила эксперт Эльвина Насибулина, нужно первым делом вытащить устройство из воды, вынуть из него SIM-карту и карту памяти, а также аккумулятор, если он съёмный. После этого смартфон включать не стоит. Следует как можно скорее обратиться в мастерскую, чтобы специалисты убрали оставшуюся в корпусе воду. Если этого не сделать, коррозия может со временем «добить» смартфон.

При этом эксперт порекомендовала не пытаться сушить устройство самостоятельно феном или на батарее. Дело в том, что высокая температура может навредить телефону. О способе «положить смартфон в рис», специалист отзывается как о ненадёжном. Лучше всё равно обратиться в сервисный центр.

Эксперт также посоветовала периодически делать резервные копии всех данных с устройства.