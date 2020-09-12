Россиянам рассказали, что может случиться в стране после отключения GPS

GPS (Global Positioning System — система глобального позиционирования) состоит из 24 спутников, которые непрерывно посылают информацию о времени и местоположении на Землю.

От спутниковой системы навигации зависит многое на планете. Если в России внезапно пропало бы GPS-соединение, то первым делом люди столкнулись бы с проблемами с передвижением. Перестали бы работать навигаторы, и водителям пришлось бы сверяться с картой, из-за чего могли возникнуть пробки. Произошли бы сбои в работе городского транспорта. В магазинах нарушилось бы расписание поставок продуктов, что привело бы либо к переполненным, либо к пустым полкам.

Нарушилась бы сотовая связь. Пострадали бы и многие электрические сети, которые используют GPS-часы в своём оборудовании. Банки без GPS не смогли бы достоверно ставить отметки времени совершения денежных операций. Стали бы невозможны синхронизация компьютерной сети, цифрового телевидения, радио, сбор данных метеорологическими службами и мониторинг землетрясений в Поволжье, Восточной Сибири, на Кавказе и Камчатке.

Однако, надо понимать, что современные устройства работают со множеством навигационных систем, в том числе с ГЛОНАСС. Они могут переключиться на них в случае сбоя GPS незаметно для пользователя. Тем не менее, точность ГЛОНАСС ниже.

«Практически всё как-то работало до появления доступных навигационных приёмников, и может как-то работать снова. Да, будет переходный период, — где-то дни, а где-то годы — когда будут трудности. И мы сейчас не предскажем, какие организации имеют достаточный запас прочности, а какие — нет», — прокомментировал разработчик ПО для спутниковых систем Илья Тагунов.