Наука и технологии
Сегодня в 17:57
Россиянам рассказали, что утечка биометрических данных может сломать жизнь
Эти данные нельзя изменить
Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев заявил, что утечка биометрических данных может сломать человеку жизнь.
По его словам, компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Моисеев отметил, что если человек доверил кому-то свои биометрические данные, а эта система оказалась ненадёжна, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь.
Проблема, по мнению замминистра, в том, что поменять биометрические данные невозможно, в отличие от, например, пин-кода на карточке и даже паспорта.
Под биометрическими данными имеются в виду, как правило, сканы отпечатков пальцев, фотографии лица. Моисеев уже не раз говорил, что утечка такой информации может быть опасной. Поэтому она должна защищаться на высоком уровне.