Россиянам рассказали, что утечка биометрических данных может сломать жизнь

По его словам, компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Моисеев отметил, что если человек доверил кому-то свои биометрические данные, а эта система оказалась ненадёжна, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь.

Проблема, по мнению замминистра, в том, что поменять биометрические данные невозможно, в отличие от, например, пин-кода на карточке и даже паспорта.

Под биометрическими данными имеются в виду, как правило, сканы отпечатков пальцев, фотографии лица. Моисеев уже не раз говорил, что утечка такой информации может быть опасной. Поэтому она должна защищаться на высоком уровне.