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Россиянам рассказали, эффективен ли имбирь в борьбе с коронавирусом
А также лимон и чеснок
Издание ТАСС, взяло интервью у Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в ходе которого россиянам рассказали, эффективен ли имбирь в борьбе с коронавирусом. Так, эксперт отметил, что несмотря на то, что имбирь, равно как и лимон и чеснок, способны воздействовать на состояние иммунной системы, они не смогут вылечить COVID-19.
”Ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке. Россия как раз может быть одной из стран, которые имеют достаточно большой ассортимент таких препаратов”, — рассказал Мурашко.
Глава Минздрава также отметил, что симптоматика коронавируса является идентичной с обычными респираторными заболеваниями, однако способно провоцировать совершенно другие осложнения. Так, для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения тяжелых последствий необходимо выбрать правильное лечение уже в первые два-три дня болезни. Выбрать правильное лечение, к слову, может лишь специалист.