Россиянам рассказали, эффективен ли имбирь в борьбе с коронавирусом

”Ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке. Россия как раз может быть одной из стран, которые имеют достаточно большой ассортимент таких препаратов”, — рассказал Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что симптоматика коронавируса является идентичной с обычными респираторными заболеваниями, однако способно провоцировать совершенно другие осложнения. Так, для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения тяжелых последствий необходимо выбрать правильное лечение уже в первые два-три дня болезни. Выбрать правильное лечение, к слову, может лишь специалист.