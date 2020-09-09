Россиянам рассказали, как избежать мошенничества при скачивании файлов

Первая схема связана с фальшивыми онлайн-кинотеатрами. Специалисты напомнили, что любой неосторожный клик по рекламе на таком ресурсе может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения или переходу на фишинговый сайт. Кроме того, такие онлайн-кинотеатры могут предлагать скачать фильм, чтобы посмотреть его целиком. На то, что это обман может указывать маленький размер файла. При клике на кнопку «скачать» пользователь попадёт на сторонний сайт, задача которого — выманить номер телефона. В итоге пользователь может даже лишиться денег.

Вторая схема касается фишинга на файлообменниках. С наибольшим подозрением нужно относиться к анонимным ресурсам. Файлы, размещённые там, никто не проверяет на вирусы или шпионские «закладки». Поэтому при скачивании файлов с таких сайтов велика вероятность заразить устройство вирусом или внедрить в него шпионский троян. Также небезопасно переходить по ссылкам, которые постоянно появляются при попытке скачать файл.