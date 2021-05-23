Россиянам рассказали, как избежать обмана при ремонте техники

Журналист нашёл сервис для ремонта ноутбука в интернете. По телефону его заверили, что сервис авторизованный и работает с клиентами посредством курьерской доставки. По словам корреспондента, курьер забрал его ноутбук, завернув устройство в пакет из супермаркета. Через час журналисту позвонил якобы мастер и сказал, что в ноутбуке сгорела плата, поэтому понадобятся 23 тысячи рублей. У владельца устройства возник резонный вопрос, как это могло произойти, но мастер сказал, что «так бывает».

Забрать ноутбук без ремонта сразу журналисту не удалось. В итоге он нашёл адрес сервиса, приехал туда и обнаружил там полицию. Правоохранителей вызвал москвич, который сдал телевизор в ремонт, но ему его так и не вернули. Полиция уже была наслышана о сервисе, который «забывает» вернуть устройства.

Чаще всего мошенники используют завышенные тарифы и навязывают услуги под видом ремонта. Пользователя должно насторожить, если «сервис» обещает выполнить работу молниеносно, уверяет, что у него есть запчасти даже для редких моделей. Кроме того, фирменный сервис не будет навязывать услуги. Все цены заранее обозначат, мастер покажет неисправные детали.

«Если перед вами маленькая комнатка с одним сотрудником, вероятность того, что вы столкнулись с компанией-однодневкой, очень велика», — рассказал один из экспертов.

Специалисты советуют людям не соглашаться на оплату ремонта, который якобы сделали без ведома и по завышенной цене. Лучше лично прийти в офис и потребовать назад свою вещь. Следует обращаться и к закону о защите прав потребителей.