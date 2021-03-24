Россиянам рассказали, как избежать слежки через смартфоны

Об этом эксперт рассказал «Российской газете». Он говорил о Google Хронологии. Этот сервис постоянно фиксирует, где находился пользователь в тот или иной момент и сколько часов там провёл.

Эксперт пояснил, что если Google Хронологию взломает посторонний человек, это может привести к компрометации личной информации. Злоумышленник сможет узнать привычный маршрут человека и выследить его физически. Кроме того, взлом учётной записи Google чреват лишением доступа к другим важным сервисам.

Для удаления истории местоположений в Google Хронологии необходимо зайти в Google карты -> Настройки -> Личные данные -> отключить Хронологию.

При этом эксперт уточнил, что даже если Хронология отключена, Google всё равно будет отслеживать пользователя через другие сервисы. Специалисты рекомендует отключить «Историю приложений и веб-поиска».