Россиянам рассказали, как наблюдать за кометой Нишимура

Комета Нишимура, которая 12 сентября приблизится к Земле и станет видна без телескопа, не будет легко разглядеть в Москве из-за яркого неба. Это сообщила Людмила Кошман, астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.

Комета Нишимура приблизится к Земле на расстояние около 125 миллионов километров, что составляет 0,84 астрономических единицы. В этот день, 12 сентября, момент максимального сближения произойдёт в 12:20 по московскому времени. Но наблюдать её из Москвы будет трудно, так как она будет видна на светлом небе и сливается с солнечными лучами.

Комета была обнаружена японским исследователем в августе в созвездии Близнецы и получила название C/2023 P1 (Нишимура). 17 сентября она пройдёт перигелий, самую близкую к Солнцу точку (33 миллиона километров), а перед этим подойдёт к Земле на минимальное расстояние.

Лучшее время для наблюдений — это период с 1 по 11–12 сентября. Комету можно увидеть рано утром, после 03:00 по московскому времени, на восточной части горизонта. Для поиска её потребуются звёздные карты, бинокль или телескоп. Позже, после 17 сентября, комету можно будет увидеть в Южном полушарии в вечерних сумерках низко у горизонта.