Россиянам рассказали, как общаться с троллями в интернете

Специалисты напомнили, что сообщения троллей могут модерировать, поэтому, если пользователь столкнулся с оскорблениями, ему стоит выждать некоторое время. Если комментарий тролля остался, можно на него пожаловаться. После этого его скроют или удалят.

Также в Роскачестве посоветовали не пренебрегать блокировкой доступа тролля к своей странице. Возможность пожаловаться есть и в случае, если про пользователя распространяют порочащую и ложную информацию. Например, в YouTube есть специальные флажки для модераторов, которые касаются введения в заблуждение, вредоносных и обидных комментариев. Если информацию, порочащую честь и достоинство, опубликовали на отдельном сайте, стоит написать его хостеру.

«Если у вас чешутся руки ответить на агрессию в свой адрес, лучше промолчите и не “кормите” троллей, которые добиваются ваших эмоциональных комментариев, чтобы посмеяться: им просто не хватает эмоций в жизни, и они хотят ”вытянуть” их от вас. Тем более не оставляйте сами злобные комментарии под раздражающей новостью, чтобы не сеять раздор. Помните, что всё это — ваши цифровые отпечатки, которые в будущем могут сыграть с вами злую шутку и всплыть в самый неподходящий момент», — говорят в Роскачестве.

При угрозах и шантаже можно обратиться в полицию.