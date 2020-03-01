Россиянам рассказали, как распознать мошенническое письмо на электронной почте

Речь идёт о фишинговых письмах, которые можно преимущественно встретить в корпоративной электронной почте. Благодаря таким уловкам киберпреступники могут получить доступ к корпоративной сети и конфиденциальной информации. У пользователя даже появляется риск потерять деньги.

По словам эксперта, у таких писем есть отличительные особенности. Он советует обратить внимание на следующие вещи: пришло ли это письмо от того, с кем вы часто переписываетесь; ожидали ли вы получить письма на такую тему от данного человека; есть ли в письме срочная просьба; стандартная ли это просьба или необычная; соответствует ли стиль письма обычному стилю отправителя; соответствует ли корпоративному стилю; пришли ли такие письма другим сотрудникам.

Кроме того, эксперт рекомендует навести указатель мыши на ссылку. Там может оказаться поддельная ссылка или подозрительное сокращение URL-адреса.