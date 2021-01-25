Россиянам рассказали, как распознать мошенников при поиске удалённой работы

По информации Роскачества, сначала мошенники звонят жертве и представляются работодателем или сотрудником кадрового агентства. Соискателю рассказывают о выгодных условиях труда. Затем жертву просят установить на смартфон какое-то приложение, мошенник присылает ссылку на него. Это приложение могут назвать, например, защищённым корпоративным мессенджером. После установки приложения вирус либо позволяет злоумышленнику управлять смартфоном жертвы, либо перехватывает пароль от мобильного банка.

Роскачество даёт следующие советы: