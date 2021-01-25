Наука и технологии
Сегодня 14:12
Россиянам рассказали, как распознать мошенников при поиске удалённой работы
В Роскачестве дали советы
Специалисты Роскачества рассказали, как распознать мошенников при поиске удалённой работы. По прогнозу Минтруда, в ближайшие годы на удалёнку перейдут до 5 млн россиян.
По информации Роскачества, сначала мошенники звонят жертве и представляются работодателем или сотрудником кадрового агентства. Соискателю рассказывают о выгодных условиях труда. Затем жертву просят установить на смартфон какое-то приложение, мошенник присылает ссылку на него. Это приложение могут назвать, например, защищённым корпоративным мессенджером. После установки приложения вирус либо позволяет злоумышленнику управлять смартфоном жертвы, либо перехватывает пароль от мобильного банка.
Роскачество даёт следующие советы:
- не отправлять сомнительным людям сканды документов;
- не совершать никаких «залоговых платежей»;
- не устанавливать приложения;
- не переходить по ссылкам на скачивание файлов и приложений;
- не сообщать никому свои персональные данные, пароли и реквизиты карт;
- держать включённым антивирус на компьютере и смартфоне.