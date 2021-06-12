Россиянам рассказали, как «спрятаться» от мошенников в интернете

Об этом он говорил в интервью радио Sputnik. По словам эксперта, чаще всего злоумышленники начинают попытки взлома учётных записей с электронной почты: через неё можно получить доступ и к другим страницам. Чтобы защитить почту от взлома, нужно сделать её «невидимой» для мошенников.

Для этого следует использовать при регистрации на других сайтах адрес электронной почты, который вообще нигде не был «засвечен». Кроме того, он не должен больше нигде использоваться. Эксперт не рекомендует указывать настоящий адрес почты и в банковских договорах.

Такие меры предосторожности могут сбить злоумышленников с толку. Ведь они не будут знать, какую почту красть.