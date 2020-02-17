Россиянам рассказали, как уберечь себя от утечки данных через сайты

Как отметил гендиректор АНО «Цифровые платформы», технология сбора персональных данных через сайты магазинов — стара. Чтобы обезопасить себя, нужно ограничивать авторизации на ресурсах через соцсети. Также стоит заменить на личных страницах данные о контактах.

О росте популярности указанного выше метода сбора информации о россиянах сообщило сегодня издание «Известия». По его данным, с конца прошлого года маркетологи всё чаще определяли номера посетителей сайтов, зашедших на них с мобильных устройств. После этого пользователи начинали получать назойливые звонки с рекламными предложениями.