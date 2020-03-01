Наука и технологии
Сегодня 10:35
Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет
От спорта до правильного питания
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета, опубликовав на своем официальном сайте статью, приуроченную к данному празднику. В опубликованном материале россиянам рассказали, как укрепить иммунитет.
Так, эксперты сообщили, что для укрепления иммунитета необходимо особое внимание уделить рациону, отдавая предпочтение здоровому питанию. Поддержанию иммунитета также способствует устранение вредных привычек, в числе которых как курение, так и употребление алкогольных напитков.
Кроме того, нельзя забывать и о здоровье психики, поскольку длительный стресс оказывает негативное влияние на иммунную систему человека. Также для поддержания иммунитета нужно обеспечить организму здоровый сон, продолжительность которого составляет не менее 8 часов в день, закаливание и спортивную нагрузку.