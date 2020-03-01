Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет

Так, эксперты сообщили, что для укрепления иммунитета необходимо особое внимание уделить рациону, отдавая предпочтение здоровому питанию. Поддержанию иммунитета также способствует устранение вредных привычек, в числе которых как курение, так и употребление алкогольных напитков.

Кроме того, нельзя забывать и о здоровье психики, поскольку длительный стресс оказывает негативное влияние на иммунную систему человека. Также для поддержания иммунитета нужно обеспечить организму здоровый сон, продолжительность которого составляет не менее 8 часов в день, закаливание и спортивную нагрузку.