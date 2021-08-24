Россиянам рассказали, как узнать, что соседи мешают работе Wi-Fi

По словам эксперта, когда много устройств работает в одном канале с соседскими роутерами, повышается вероятность задержек и снижается пропускная способность. «Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным — на одном и том же канале он может быть низким или высоким, но это не главное. Плохо, когда он совпадает», — сказал Тимофеев.

Чтобы решить проблему, стоит перейти на свободный канал. Можно сказать анализатор Wi-Fi и выявить, какие каналы соседей совпадают или глушат ваш. Также можно проверить список девайсов, подключённых к сети. Это позволит узнать, кто из соседей пользуется вашим трафиком.

Помимо этого, эксперт посоветовал сменить логин и пароль от роутера.