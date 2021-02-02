Россиянам рассказали, как вычислить воровство Wi-Fi

Об этом специалист говорил с «Российской газетой». По его словам, злоумышленники могут получить доступ к Wi-Fi двумя способами. Первый — это подбор пароля. Иногда пользователи и вовсе оставляют на роутере пароль по умолчанию. Эксперт рекомендует менять пароль и устанавливать сложную комбинацию. Второй способ — поиск уязвимостей в программном обеспечении роутера. Специалист советует своевременно обновлять ПО.

Один из признаков того, что кто-то пользуется вашим Wi-Fi — падение скорости интернета, говорит Чернов. Узнать это точно можно через панель администрирования. Для входа в неё нужно открыть браузер и ввести IP-адрес в поле адресной строки. В большинстве случаев это либо 192.168.1.1, либо 192.168.0.1. Затем следует ввести данные для входа. Если пользователь их не менял, то это admin и admin. После этого надо перейти во внутренние настройки роутера и найти там список подключённых устройств. Если среди них есть посторонние MAC-адреса, необходимо поменять пароль от роутера. Также следует в параметрах безопасности сети включить шифрование. Некоторые роутеры позволяют отключить нежелательных абонентов по MAC-адресу.