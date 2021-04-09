Россиянам рассказали, как защитить банковские счета от хакерской атаки

Злоумышленники, как пишут СМИ, намерены перехватывать SMS от банков для авторизации. Специалист по информационной безопасности Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов BI.ZONE, рассказал, что защититься от этого просто. Нужно пользоваться многофакторной аутентификацией, где это возможно. В качестве второго фактора аутентификации следует выбирать не SMS, а пуш-уведомления. Также можно пользоваться приложением для создания кодов двухэтапной аутентификации.

Эксперт рассказал, что подобные атаки случались и ранее. Их количество было небольшим, потому что они требуют крупных денежных вложений. Также он отметил, что системы безопасности банков быстро отреагируют при всплеске активности мошенников.