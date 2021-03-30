Наука и технологии
Сегодня в 20:24
Россиянам рассказали, как защитить деньги от киберпреступников
Нужно быть внимательным
Эксперты из Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья рассказали, как защитить деньги и данные от киберпреступников.
Как пишет «РИА Новости», недавно генпрокурор заявил, что в 2020 году число киберпреступлений в России выросло.
Поэтому журналисты опросили экспертов. Те рассказали, что пользователям следует насторожиться, если на них кто-то «вышел» сам. «Например, вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина — это повод насторожиться, так как он является инициатором контакта и ему что-то от вас нужно», — отметили эксперты.
Кроме того, киберпреступники торопят жертву. Если чувствуется психологический дискомфорт, стоит прекратить общение.
Специалисты напомнили, что настоящий сотрудник банка никогда не спросит реквизиты карты, ПИН-коды и пароли.