Россиянам рассказали, как защитить деньги от киберпреступников

Как пишет «РИА Новости», недавно генпрокурор заявил, что в 2020 году число киберпреступлений в России выросло.

Поэтому журналисты опросили экспертов. Те рассказали, что пользователям следует насторожиться, если на них кто-то «вышел» сам. «Например, вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина — это повод насторожиться, так как он является инициатором контакта и ему что-то от вас нужно», — отметили эксперты.

Кроме того, киберпреступники торопят жертву. Если чувствуется психологический дискомфорт, стоит прекратить общение.

Специалисты напомнили, что настоящий сотрудник банка никогда не спросит реквизиты карты, ПИН-коды и пароли.