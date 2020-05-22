Россиянам рассказали, как защитить смартфон от мошенников

Эксперты напомнили, что в личном смартфоне содержится много персональной информации о владельце. И лучше, чтобы никто посторонний не завладел этими данными.

В пресс-релизе Роскачества указаны некоторые мошеннические схемы. Например, схема с отправкой жертвам вредоносных SMS-сообщений от имени реальных контактов. Также существуют приложения, которые крадут пароли и персональные данные. Они могут загружаться даже в легальные интернет-магазины. Кроме того, мошенники создают фальшивые Wi-Fi сети общественного пользования.

Чтобы минимизировать риск взлома смартфона, эксперты советуют: