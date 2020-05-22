Наука и технологии
Сегодня 16:44
Россиянам рассказали, как защитить смартфон от мошенников
Опубликован ряд правил
Эксперты Роскачества опубликовали новый свод правил для владельцев мобильных устройств. В них россиянам рассказали, как защитить смартфон от мошенников.
Эксперты напомнили, что в личном смартфоне содержится много персональной информации о владельце. И лучше, чтобы никто посторонний не завладел этими данными.
В пресс-релизе Роскачества указаны некоторые мошеннические схемы. Например, схема с отправкой жертвам вредоносных SMS-сообщений от имени реальных контактов. Также существуют приложения, которые крадут пароли и персональные данные. Они могут загружаться даже в легальные интернет-магазины. Кроме того, мошенники создают фальшивые Wi-Fi сети общественного пользования.
Чтобы минимизировать риск взлома смартфона, эксперты советуют:
- не переходить по подозрительным ссылкам; если пришло сообщение от неизвестного пользователя, его не нужно открывать, а если от знакомого, то надо убедиться в подлинности письма;
- стараться не скачивать программы из неофициальных источников; в официальных магазинах следует скачивать приложения с высоким рейтингом;
- избегать общественных сетей Wi-Fi, особенно незащищённых паролем;
- не покупать смартфоны от малоизвестных компаний и у непонятных продавцов, в том числе с рук;
- не общаться с людьми, которые представляются службой безопасности банка по телефону;
- установить на смартфон антивирус, обновлять операционную систему;
- внимательно смотреть на права, которые запрашивает устанавливаемое приложение.