Россиянам рассказали, какие фото опасно публиковать на сайтах знакомств

По словам специалиста, лучше всего публиковать на сайтах знакомств снимки нейтрального характера. По ним должно быть невозможно определить ваш адрес. Не стоит размещать в дейтинговых сервисах то же фото, что стоит в соцсетях. Кроме того, не следует напрямую логиниться в дейтинговых приложениях через социальные сети. Это особенно касается тех, у кого во «ВКонтакте» или Facebook есть геотеги, по которым можно выследить.

Не стоит привлекать внимание мошенников публикацией фотографий с дорогими вещами и машинами. Также специалист не советует присылать незнакомцам откровенные фотографии — их могут затем использовать для шантажа.