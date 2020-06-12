Россиянам рассказали, какие препараты не стоит применять для профилактики COVID-19

Так, по словам специалиста, к неблагоприятном последствиям может привести профилактика COVID-19 посредством употребления антималярийных препаратов. Подобные лекарства, как отметил эксперт, могут обернуться не только аллергической реакции, но и сбоем сердечного ритма и прочих проблем со здоровьем. Нескольким ранее Мурашко напомнил россиянам о необходимости воздерживаться от походов к гостям, поскольку вероятность заражения все еще отслеживается.

Согласно актуальной на сегодняшний день информации, в России коронавирусной инфекцией заразились порядка 511 423 людей. Из них вылечилось 269 370 человек, а умерло 6 715. За последние сутки число инфицированных в стране выросло на 8 987 человек.