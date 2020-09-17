Россиянам рассказали, какие телефоны нельзя прослушать

Слова эксперта приводит агентство «Прайм». Курамин уточнил, что большинство современных мобильных устройств до сих пор подвержены прослушке. Это происходит в первую очередь из-за различий в технических возможностях операторов связи. Если у злоумышленника есть специализированное оборудование, он может прослушивать телефонные разговоры практически в режиме реального времени.

Прослушка идёт на трёх уровнях: на уровне прикладного ПО, на уровне базовых станций, и на уровне сетевой инфраструктуры мобильного оператора.

Чтобы избежать прослушки, можно использовать спутниковый телефон, не завязанный на конкретного сотового оператора. Стоить он может от 40 тысяч рублей.

Помимо этого, некоторые производители смартфонов обещают защиту от перехвата телефонного разговора. Цены на такие устройства чаще всего начинаются с 30 тысяч рублей. Например, телефоны BlackBerry имеют собственную систему шифровки данных. Нужно, чтобы такие аппараты были у обоих собеседников.