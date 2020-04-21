Россиянам рассказали, какими методами мошенники наживаются на коронавирусе

Согласно пресс-релизу организации, первая схема устроена так: человеку приходит письмо или СМС о том, что ему полагается компенсация за ущерб от коронавируса. Жертве предлагают ввести персональные данные и данные карты для зачисления денег. Так мошенники могут похитить средства, а также попросить перевести налог или комиссию на доход от суммы компенсации.

Также мошенники могут звонить гражданам и представляться сотрудниками медучреждений. Человеку говорят о том, что он якобы контактировал с заражённым и теперь ему надо провести тест на коронавирус. Тест же предварительно просят оплатить.

Мошенники могут прислать и электронное письмо или СМС, в которых сообщается, что по данным геолокации человек нарушил режим карантина — теперь он якобы обязан оплатить штраф. Помимо этого, злоумышленники предлагают жертвам купить цифровой пропуск на свободное передвижение по городу.

Ещё один метод обмана — рассылка писем с предложением купить лекарство от коронавируса. В таких письмах содержится ссылка, которая ведёт на сайт с вредоносным ПО.

Кроме того, специалисты обнаружили, что мошенники пользуются возросшей популярностью сервисов для видеосвязи. Они подделывают сайты для видеоконференций и воруют через них данные пользователей или загружают вирусное ПО.