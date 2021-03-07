Россиянам рассказали, какой способ оплаты безопаснее — картой или смартфоном

Сначала эксперт объяснил, как работают сервисы бесконтактной оплаты. Когда регистрируешь карту в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, в банке создаётся уникальный ID для неё. Он не содержит реквизиты карты. ID в зашифрованном виде передаётся с мобильного устройства платёжному терминалу, а затем в банк.

По словам эксперта, оплата смартфоном иногда даже безопаснее, чем картой. Ведь если карта попадёт в руки злоумышленника, он может ею пользоваться. А вот смартфон сначала ещё нужно разблокировать.

Конечно, есть и способы компрометации доступа к карте через сервисы бесконтактных платежей. Если человек теряет доступ к банковской карте и смартфону, преступник может привязать карту к своему устройству. Всё, что ему понадобится — SMS со смартфона жертвы.