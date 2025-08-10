Россиянам рассказали, когда и где лучше смотреть на звездопад Персеиды

Персеиды активны с 17 июля по 24 августа, но самый яркий поток метеоров наблюдается в первой половине августа, особенно с 5 по 20 число. Лучшее время для наблюдений — с полуночи до рассвета, когда созвездие Персея поднимается высоко над горизонтом.

В 2025 году Луна после полнолуния 9 августа будет немного мешать наблюдениям, освещая небо и скрывая слабые метеоры. Тем не менее самые яркие метеоры, называемые болидами, будут заметны даже на фоне лунного света.

Звездопад можно увидеть почти по всей России, кроме районов с белыми ночами на севере. Лучшие условия — в средней полосе, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где ночи темные. В крупных городах из-за уличного освещения метеоры видны хуже. Лучше ехать за город — не менее 30 км от небольших населенных пунктов и более 100 км от больших городов.