Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать новые iPhone

В пресс-релизе компании говорится, что специалисты изучили спрос только на модели iPhone, анонсированные в 2018 и 2019 годах. Эксперты опирались на данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 11 февраля 2020 года.

Традиционно цены на новые модели смартфонов Apple начинают снижаться сразу после официального старта продаж — в начале осени. Затем за несколько месяцев их стоимость «выравнивается». С весны она меняется уже незначительно. Эксперты пришли к выводу, что выгоднее всего покупать новый iPhone в феврале или марте.

Специалисты также рассказали, что с начала 2019 года большинство iPhone, анонсированных в 2018, показывали стабильное снижение цены. Больше всего в стоимости потеряла модель Xs. Что касается моделей 2019 года, то цены на них начали падать через два месяца после старта продаж. Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro на 512 ГБ.