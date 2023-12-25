Россиянам рассказали, когда Земля максимально приблизится к Солнцу

3 января 2024 года обещает принести нам удивительное астрономическое событие — максимальный видимый диаметр Солнца в течение всего года. Это произойдёт из-за того, что Земля будет находиться в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, и диск Солнца будет выглядеть на 3% крупнее, чем в начале июля, как сообщают из Московского планетария.

3 января, в 03:38 мск Земля достигнет перигелия, что означает ближайшую точку к Солнцу. В это время расстояние между Землёй и Солнцем будет составлять 147 098 988 км. Земля движется вокруг Солнца, совершая полный оборот за 365 дней, и ближайшая точка к Солнцу, перигелий, наступает в январе, в то время как самая дальняя точка, афелий, приходится на начало июля.

Хотя разница в размере солнечного диска в моменты афелия и перигелия не заметна невооружённым глазом из-за плавного изменения размера в течение полугода, астрономы подчёркивают, что 3 января он будет выглядеть на 3% больше, предоставляя нам уникальную возможность насладиться этим небесным явлением.