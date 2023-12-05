Россиянам рассказали, на каком этапе интернет-покупок обманывают чаще всего

В интернет-магазинах активно используют две основные схемы обмана российских пользователей. Одна из них связана с фальшивыми формами для доставки, которые мошенники распространяют через чаты магазинов и мессенджеры, представляясь продавцами. Пользователи, переходя по таким ссылкам и вводя данные своей карты, подвергаются риску кражи средств, а злоумышленники также могут пытаться получить SMS-коды авторизации через социальную инженерию.

Другой распространённой схемой является мошенничество в процессе возврата средств. Продавец, предложив товар по привлекательной цене, после оформления заказа убирает его из наличия, предлагая потерпевшему возвратить деньги. После перехода по отправленной ссылке на форму возврата, покупатель заполняет её, но фактически теряет деньги.

Чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, эксперт советует помнить, что операции с деньгами на маркетплейсах проводятся между самим маркетплейсом и покупателем. Лучше всего управлять транзакциями через личный кабинет и быть бдительным при получении ссылок от продавцов, особенно если они похожи на адрес магазина.