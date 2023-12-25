Россиянам рассказали о главных космических событиях 2024 года

В предстоящем 2024 году россияне будут свидетелями уникальных астрономических событий. Ожидается два солнечных и два лунных затмения, две суперлунии и активность нескольких метеорных потоков. Астрономы также обещают интересное зрелище в виде пролетающих комет.

Одним из основных астрономических событий станут лунные затмения. 25 марта на Дальнем Востоке будет видно полутеневое лунное затмение. Наблюдать его будет сложно невооружённым глазом, но при подходящей погоде это возможно. Второе лунное затмение 18 сентября будет видно в более широких районах, включая юго-запад России, Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку, а также Арктику и Антарктику.

2024 год обещает быть периодом максимальной солнечной активности, что предоставит уникальную возможность наблюдать крупные солнечные пятна и их группы. В этот период ожидаются четыре затмения Солнца и Луны. Особое внимание стоит уделить 8 апреля в Северной Америке, где продлится полное солнечное затмение, и 2 октября, когда в Тихоокеанском регионе можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение.

Кроме того, в 2024 году астрономы выделяют мощные звездопады: Квадрантиды (4 января), Персеиды (12 августа) и Геминиды (15 декабря). Суперлунии, 18 сентября и 17 октября, станут ещё одним визуальным удовольствием, когда Луна будет находиться на ближайшей к Земле точке своей орбиты, кажется особенно крупной.